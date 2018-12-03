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Боец ММА Мурод Хантураев

Отец Мурода Хантураева заявил, что его сын может больше не выйти на ринг

Федерация WEF
Общество
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Отец бойца сообщил, что Хантураев может оставить большой спорт после нападения.

ТАШКЕНТ, 3 дек – Sputnik. Отец бойца MMA Мурода Хантураева Мухаммадусмон Хантураев заявил в интервью телеканалу "Севимли", что его сын, "скорее всего, покинет профессиональный спорт".

"По поводу его карьеры.. Это еще неизвестно. Наверное, пора уже заканчивать. И возраст уже подошел, и наград завоевал достаточно, и молодым надо дорогу уступать", - сказал он.

В конце ноября в Ташкенте на чемпиона мира по смешанным единоборствам с ножами и дубинками напали неизвестные. Тогда спортсмен попал в больницу, однако ему удалось выжить.

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Мухаммадусмон Хантураев сообщил журналистам, что в настоящее время его сын здоров.

Известно, что правоохранители разыскивают нападавших. Возбуждено уголовное дело.

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Теги:
Спорт, Ташкент, Узбекистан



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