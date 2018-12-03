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Узбекистанцы в 2018 году стали меньше жаловаться на коррупцию

© Sputnik / Михаил Кутузов
Общество
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Количество обращений физических и юридических лиц по фактам коррупции уменьшилось с более чем 40 тысяч в 2017 году до 32 тысяч в 2018-м.

ТАШКЕНТ, 3 дек - Sputnik. Количество обращений граждан по поводу коррупции за 9 месяцев 2018 года уменьшилось до 32 тысяч, или на 31%, такие данные специалисты Генеральной прокуратуры Узбекистана озвучили на семинаре в "Узбекнефтегазе".

Если за 9 месяцев 2017 года число обращений физических и юридических лиц по проблемным вопросам составило свыше 40 тысяч, то за аналогичный период 2018 года эта цифра уменьшилась до 32 тысяч, или на 31%. По сведениям Генпрокуратуры, удалось решить в установленном порядке 43% из письменных жалоб, 31% из устных и 70% обращений, поступивших через Виртуальную приемную президента.

На семинаре по противодействию коррупции в "Узбекнефтегазе" отметили также, что деятельность предприятий и организаций газовой сферы неразрывно связана с предоставлением населению услуг по поставке газа и нефтепродуктов, поэтому она должна быть максимально прозрачной. В соответствии с законом "О противодействии коррупции" в 2018 году в системе "Узбекнефтегаза" появились антикоррупционные рекомендации для работников, правила этического поведения.




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