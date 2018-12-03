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Пустой класс

Учительница из Ферганской области уволена за поборы и рукоприкладство

© Sputnik / Игорь Руссак
Общество
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Контрольно-правовая служба Министерства народного образования провела проверку по данным, опубликованным ранее в местных СМИ.

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Учитель школы №3 Бувайдинского района Ферганской области уволена за оскорбление, унижение и избиение учеников. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства народного образования Узбекистана.

"Результаты проверки показали, что 16 ноября 2018 года классный руководитель 7 "В" класса Р.М. совершила неправомерные действия против двух учеников данной школы во время часа духовности, так как они не предоставили деньги на подписку на периодические издания", — говорится в публикации.

От занимаемой должности также освобожден заместитель директора по духовно-просветительской работе. Директора школы привлекли к дисциплинарному взысканию.

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"Министерство народного образования осуждает все формы насилия и призывает учителей, учеников и их родителей быть сдержанным и решать конфликты без рукоприкладства", — отметили в пресс-службе.

Сотрудников школ призвали прекратить неформальные сборы денег на различные цели.

Напомним, что о поборах в школах можно сообщить в том числе через портал коллективных петиций "Мое мнение"

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Теги:
Министерство народного образования Узбекистана, Школа, Ферганская область, поборы



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