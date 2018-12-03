Демонтированная стела вернется в махаллю "Дархан"

ТАШКЕНТ, 3 дек - Sputnik. Демонтированный памятник участникам ВОВ в махалле "Дархан" в Ташкенте в ближайшее время установят напротив здания администрации махалли, сообщил корреспонденту Sputnik председатель махаллинского комитета.
Напомним, в августе 2018 года было принято решение построить новое здание администрации махалли "Дархан", поскольку прежнее, возведенное в 1956 году, требовало ремонта. Во время реконструкции здания пришлось сдвинуть стоявший перед ним монумент героям ВОВ, чтобы открыть доступ к пролегавшим под ним коммуникациям. Однако из-за ветхости гранитный памятник, которому, по словам председателя махалли, более полувека, стал рассыпаться. В связи с этим было принято решение отправить его на реставрацию.
"На собрании граждан махалли "Дархан" 17 октября было принято решение о реставрации и изменении местоположения памятника участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, во время строительных работ", - пояснил собеседник Sputnik.
Он добавил, что реставрационные работы почти закончились и в ближайшее время памятный камень будет установлен напротив здания махаллинской администрации.
Место, на которое установят памятник, уже засыпано щебнем и залито бетоном.