В автобусах Ферганы внедрили новую систему оплаты

Аналогичная система оплаты картами уже работает в автобусах Самарканда.

ТАШКЕНТ, 3 дек - Sputnik. В общественном транспорте Ферганы внедрили автоматизированную систему оплаты проезда, благодаря которой пассажиры смогут платить за проезд с помощью карты TezCard.

Пассажирам достаточно просто приложить карту к специальному терминалу в автобусе, который спишет средства.

Аналогичная система работает в автобусах Самарканда с мая этого года. Она оказалась удобной для пассажиров: сократилось время на расчеты, платежные операции стали более прозрачными.

Также новая система дает возможность сбора данных для статистики и анализа загрузки транспорта.

В ближайшее время планируется запуск пополнения карт через различные платежные системы.