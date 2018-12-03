В автобусах Ферганы внедрили новую систему оплаты

ТАШКЕНТ, 3 дек - Sputnik. В общественном транспорте Ферганы внедрили автоматизированную систему оплаты проезда, благодаря которой пассажиры смогут платить за проезд с помощью карты TezCard.
Пассажирам достаточно просто приложить карту к специальному терминалу в автобусе, который спишет средства.
Аналогичная система работает в автобусах Самарканда с мая этого года. Она оказалась удобной для пассажиров: сократилось время на расчеты, платежные операции стали более прозрачными.
Также новая система дает возможность сбора данных для статистики и анализа загрузки транспорта.
В ближайшее время планируется запуск пополнения карт через различные платежные системы.