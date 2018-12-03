Юные ташкентцы выиграли золото на Международном конкурсе по робототехнике

Соревнования прошли в Таиланде, в них приняли участие дети из 34 стран мира.

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Команда из Узбекистана привезла золотую награду с Международного конкурса по робототехнике, сообщили в пресс-службе хокимията Ташкента.

Имрон Абдумуратов, Имона Убайдуллаева, Эзоза Абдуразманова, Ситора Исламова, Бобур Холматов представили в Бангкоке модель экзоскелета и стали первыми в номинации "Здоровье". Кроме того, как рассказала руководитель группы Гузаль Худайбердыева, в отдельной номинации были отмечены ребята из специального детского сада №127 Мирабадского района столицы.

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Следующие соревнования пройдут в Южной Корее, представители Узбекистана примут в них участие. Но до этого им предстоит продемонстрировать свои умения на Международных соревнованиях по образовательной робототехнике и нейротехнологиям для дошкольников и школьников "ДЕТалька", которые пройдут в мае следующего года в Нижнем Новгороде.