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Посольская "Декада добрых дел": как прошли встречи с соотечественниками в РУ

© Фото: посольство России в Узбекистане
Общество
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Посольство России провело традиционную ежегодную акцию "Декада добрых дел" в рамках своей работы с соотечественниками, постоянно проживающими в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 3 дек – Sputnik. Сотрудники Посольства России в Узбекистане в рамках традиционной ежегодной "Декады добрых дел" посетили в минувшие выходные Самарканд и Фергану.

Как сообщает пресс-служба посольства, дипломаты встретились и пообщались с соотечественниками, побывали на детском концерте в русской школе Ферганы.

© Фото: посольство России в Узбекистане
Праздник в русской школе Ферганы

В ходе данного мероприятия сотрудники посольства провели консультации

© Фото: посольство России в Узбекистане
Сотрудники посольства России в Узбекистане в рамках традиционной ежегодной "Декады добрых дел" посетили Самарканд и Фергану.

по вопросам, связанным с консульской проблематикой, а также жизнью российской диаспоры в Узбекистане.

По словам пресс-секретаря дипмиссии Дмитрия Данилова, подобные выезды - очень удобная и действенная форма контактов с соотечественниками, проживающими в стране.

Он также подчеркнул, что акция посольства состоялась почти в 20 городах Узбекистана.




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