Посольская "Декада добрых дел": как прошли встречи с соотечественниками в РУ

ТАШКЕНТ, 3 дек – Sputnik. Сотрудники Посольства России в Узбекистане в рамках традиционной ежегодной "Декады добрых дел" посетили в минувшие выходные Самарканд и Фергану.
Как сообщает пресс-служба посольства, дипломаты встретились и пообщались с соотечественниками, побывали на детском концерте в русской школе Ферганы.
В ходе данного мероприятия сотрудники посольства провели консультации
по вопросам, связанным с консульской проблематикой, а также жизнью российской диаспоры в Узбекистане.
По словам пресс-секретаря дипмиссии Дмитрия Данилова, подобные выезды - очень удобная и действенная форма контактов с соотечественниками, проживающими в стране.
Он также подчеркнул, что акция посольства состоялась почти в 20 городах Узбекистана.