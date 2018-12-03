Посольская "Декада добрых дел": как прошли встречи с соотечественниками в РУ

Посольство России провело традиционную ежегодную акцию "Декада добрых дел" в рамках своей работы с соотечественниками, постоянно проживающими в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 3 дек – Sputnik. Сотрудники Посольства России в Узбекистане в рамках традиционной ежегодной "Декады добрых дел" посетили в минувшие выходные Самарканд и Фергану.

Как сообщает пресс-служба посольства, дипломаты встретились и пообщались с соотечественниками, побывали на детском концерте в русской школе Ферганы.

© Фото: посольство России в Узбекистане Праздник в русской школе Ферганы

В ходе данного мероприятия сотрудники посольства провели консультации

© Фото: посольство России в Узбекистане Сотрудники посольства России в Узбекистане в рамках традиционной ежегодной "Декады добрых дел" посетили Самарканд и Фергану.

по вопросам, связанным с консульской проблематикой, а также жизнью российской диаспоры в Узбекистане.

По словам пресс-секретаря дипмиссии Дмитрия Данилова, подобные выезды - очень удобная и действенная форма контактов с соотечественниками, проживающими в стране.

Он также подчеркнул, что акция посольства состоялась почти в 20 городах Узбекистана.