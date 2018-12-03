Пропускные пункты на границе Кыргызстана и Узбекистана достроят в 2019 году

ТАШКЕНТ, 3 дек - Sputnik. Российский холдинг Crocus Group завершит строительство пропускных пунктов на границе Кыргызстана с Таджикистаном и Узбекистаном к середине 2019 года, рассказал президент компании Араз Агаларов в интервью РИА Недвижимость.

По словам Агаларова, холдинг строит большое количество пропускных пунктов со специальным оборудованием, в том числе лабораториями для сельхозпродукции и ветеринарно-санитарной экспертизы.

Строительство усложняется необходимостью улаживать вопросы землеотведения с местными жителями.

"В отдельных местах границы весьма условные, и бывало, что мы начинали строить, а к нам приходили из соседних государств и говорили, что граница не здесь. Несколько раз нам приходилось передвигать стройки", - добавил Агаларов.

По его словам, цена контракта составляет около 7 миллиардов рублей.

Напомним, Узбекистан и Кыргызстан в 2017 году подписали промежуточный договор о государственной границе и впервые в истории описали около 85% границы.