Цифра дня: сколько штрафов собрали благодаря сознательным узбекистанцам

Прислать сообщение о нарушении правил дорожного движения через Telegram-бот ГУВД Ташкента, запущенный в этом году, могут все желающие.

ТАШКЕНТ, 3 дек - Sputnik. Государственный бюджет Узбекистана пополнился на 523 млн 179 тысяч сумов благодаря сообщениям о нарушениях правил дорожного движения, поступившим через Telegram-бот ГУВД Ташкента.

Напомним, Telegram-бот @iibb_bot ГУВД запустило в апреле этого года. Пользователи могут направить ему обращения, касающиеся деятельности УБДД, службы миграции и оформления гражданства, инспекторов профилактики и прочих служб, при необходимости прикрепив к сообщению файл в аудио-, видеоформате или фотографию. Также можно сообщать о случаях нарушения правил дорожного движения.

Благодаря присланным боту сообщениям, за выезд на встречную полосу удалось собрать штрафы на 325,5 миллиона сумов, за проезд на запрещающий сигнал светофора – на 101,6 миллиона сумов, за остановку в неположенном месте – на 45,9 миллиона сумов, за создание аварийной ситуации – на 12 миллионов сумов. Водители, не пропустившие пешеходов, заплатили 5,4 миллиона сумов.

С 1 июля 2019 граждане Узбекистана будут получать вознаграждение за предоставленные видеозаписи со случаями нарушения ПДД. Премия составит 5% от минимальной заработной платы, она будет выплачиваться из штрафа, который взыщут с нарушителя.