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В одном из цехов хлопчатобумажного комбината.

Из Узбекистана запретят вывозить без разрешения хлопчатобумажную пряжу

© Sputnik / Евгений Коктыш
Общество
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Также в стране создадут Фонд развития текстильной отрасли и поддержки хлопково-текстильных кластеров.

ТАШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. С 1 января 2021 года из Узбекистана запретят вывозить без специального разрешения суровую хлопчатобумажную пряжу (прим. ред.: пряжа без окраски и отделки). Об этом сообщается в проекте указа Шавката Мирзиёева.

До 1 июля 2019 года экспертам необходимо разработать порядок выдачи разрешительного документа.

Уборка хлопка
© Sputnik / Виктор Чернов
Экспорт хлопка-сырца из Узбекистана в 2018 году сократился вдвое

Кроме того, согласно тексту проекта указа, все предприятия сферы, экспортирующие 100 процентов производимого объема швейно-трикотажной продукции, освобождаются от уплаты всех видов налогов.

Также хокимияту Ташкента поручено выделить землю под строительство современного выставочно-ярмарочного комплекса текстильной и швейно-трикотажной продукции на основе международного опыта и с привлечением иностранных инвестиций.

Еще в стране организуют Фонд развития текстильной отрасли и поддержки хлопково-текстильных кластеров и производств. Он будет заниматься финансовой поддержкой организаций.

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Теги:
Текстильное производство, текстиль, хлопок, Узбекистан



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