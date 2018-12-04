Генерал-майор Эргашев рассказал о первых масштабных военных учениях

В Узбекистане с 26 по 30 ноября проводилась проверка боеготовности войск.

ТАШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. Первый заместитель министра обороны, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Узбекистана, генерал-майор Павел Эргашев подвел итоги первой самой масштабной проверки боеготовности армий в Узбекистане, которая проходила с 26 по 30 ноября. Интервью транслировали на местных телеканалах.

О боеготовности войск © Министерство обороны Узбекистана. Орудия - к бою: в Узбекистане проверяют готовность армии 12

Конечно, внезапность комплексной проверки боевой готовности войск была обеспечена, тем не менее войска не были застигнуты врасплох. С учетом того, что в течение 2018 года велась активная подготовка органов управления войск по выполнению задач по предназначению. На первом этапе органы управления были приведены в высшую степень боевой готовности. Подразделения выполнили весь комплекс мероприятий, мобильные пункты управления были выведены в районы предназначения. Противовоздушная оборона страны была приведена в боевой режим, была осуществлена переброска авиации на оперативные аэродромы.

В целом результаты первого этапа показали, что задачи, которые ставились перед войсками в ходе приведения органов управления войск в боевую готовность, выполнены на достаточно высоком уровне.

Заместитель министра обороны также отметил, что все мероприятия проводились в созданной оперативно-стратегической обстановке. На каждом операционном направлении, исходя из существующих опасностей, которые имеют место в наше время, подразделения выполняли задачи по предназначению.

Так, на одном из направлений велись мероприятия по блокированию и уничтожению незаконных формирований. На других направлениях выполнялись задачи по ведению оборонительного боя, также выполнялись задачи по обеспечению безопасности особо важных и категорированных объектов. Задачи по обеспечению безопасности городов и населенных пунктов. Всему этому предшествовала переброска войск воздушного транспорта, железнодорожного транспорта, а также часть подразделений совершили марши своим ходом.

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Несмотря на то что проводилась внезапная проверка войск Министерства обороны, учитывая высокий уровень взаимодействия между всеми компонентами обеспечения безопасности в республике, были задействованы силы и средства всех видов и родов вооруженных сил.

Основные практические действия выполнялись на восьми полигонах, где проводилась боевая стрельба мотострелковых, танковых подразделений с привлечением авиации. Реактивная артиллерия, ствольная артиллерия…

Органы управления показали способность к управлению войсками в складывающейся обстановке, подразделения сухопутных войск, войск противовоздушной обороны и авиации продемонстрировали высокий уровень боевой подготовки и слаженность.

Эргашев также рассказал о ряде задач, которые решат в ближайшем будущем.

Первое - это совершенствование нормативно-правовой базы в области обеспечения безопасности государств. Кроме того, необходимо внедрение автоматизированного управления войсками, отметил чиновник.

Также перед Минобороны РУ стоят задачи по дальнейшему совершенствованию группировок войск на важных операционных направлениях. Кроме того, Эргашев признал: для того, чтобы защитить родину, необходимо продолжить дальнейшее совершенствование боевой подготовки войск по оснащению современными тренажерными комплексами, также нужно улучшить полевую выучку войск, изучить опыт современных конфликтов, ведущих армий мира.

"Личный состав ПВО и ВВС с задачами справился. Для военнослужащих данная проверка - это определенный этап жизни, это экзамен, итоги той работы, которая проводилась в течение года. В ходе внезапной проверки была показана высокая сплоченность всех воинских коллективов. Равнодушных военнослужащих не было, что говорит о высоком морально-психологическом духе нашей армии", - заключил замминистра.

По результатам проведенной военной проверки войска Министерства обороны были оценены положительно, показали свою боеготовность и боеспособность, успешно выполнили поставленную перед ними задачу, добавил генерал-майор.