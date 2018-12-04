К 2035 году в Узбекистане будут жить 43,6 миллиона человек

Специалисты ожидают, что по итогам 2018 года численность населения страны составит 33 миллиона человек.

ТАШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. Население Узбекистана к 2035 году может вырасти в 1,3 раза по сравнению с 2018 годом - до 43,6 миллиона человек, сообщила пресс-служба Министерства занятости и трудовых отношений республики.

По информации министерства, за 17 лет число трудоспособного населения может вырасти в 1,4 раза - с 18,5 до 25,9 миллиона человек. В том числе впервые выходящих на рынок труда – до 720,2 тысячи человек (+1,4 раза).

По расчетам ведомства, в общей структуре населения республики соотношение городских жителей за 17 лет может увеличиться с 50,6% до 58,7%, сельских жителей – снизиться с 49,4% до 41,3%. При этом мужское население снизится с 49,8% до 49,5%, женское – вырастет с 50,2% до 50,5%.