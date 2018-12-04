Атомный опыт Украины заинтересовал Узбекистан

Делегация Узбекистана побывала на Хмельницкой атомной электростанции, а также встретилась с руководством украинского "Энергоатома".

ТАШКЕНТ, 4 дек - Sputnik. Узбекистан заинтересован в сотрудничестве с Украиной в подготовке кадров для атомной электростанции, заявил генеральный директор "Узатома" Журабек Мирзамахмудов во время визита на украинский "Энергоатом".

В рамках визита узбекская делегация побывала на Хмельницкой атомной электростанции, где представители "Узатома" посетили учебно-тренировочный центр, машинное отделение, блочный щит управления действующего энергоблока и побывали на строительной площадке энергоблока №3.

"Перед нами стоит задача по изучению опыта стран, которые уже эксплуатируют атомные электростанции, для того чтобы обеспечить качественную подготовку и организацию проекта по строительству в Узбекистане атомной электростанции", - отметил гендиректор "Узатома" Журабек Мирзамахмудов.

В центральном офисе "Энергоатома" делегация встретилась с президентом компании Юрием Недашковским. Во встрече участвовал посол Узбекистана на Украине Алишер Абдуалиев и председатель правления Киевского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института "Энергопроект" Юрий Малахов.

"Мы приветствуем планы Узбекистана по развитию атомной энергетики и строительству первой в стране атомной электростанции", - отметил Недашковский.

Он добавил, что на Запорожской станции функционирует единственный в своем роде Учебно-тренировочный центр для персонала АЭС. В него входит натурный тренажер атомного энергоблока, построенный с использованием реального оборудования. На нем могут учиться специалисты по эксплуатации АЭС, а также ремонтный и обслуживающий персонал.

Недашковский подчеркнул, что "Энергоатом" - единственный в мире оператор реакторов типа ВВЭР-1000, имеющий двух поставщиков свежего ядерного топлива.

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"Мы выполнили сложнейшую работу по диверсификации источников свежего ядерного топлива, и сегодня уже в 6 из 15 энергоблоков украинских АЭС загружено топливо американской компании Westinghouse. Сейчас "Энергоатом" и Westinghouse работают над расширением поставок топлива и на другие украинские энергоблоки. Наличие двух поставщиков гарантирует надежность поставок ядерного топлива, а настоящая конкуренция между производителями положительно отражается на качестве и стоимости топливных сборок", - отметил Недашковский.

Представители Узбекистана заинтересованы в сотрудничестве с "Энергоатомом" в сфере подготовки кадров и привлечения к сотрудничеству специалистов украинских проектных организаций, имеющих опыт проектирования объектов атомной энергетики.

Уже началось сотрудничество с Киевским научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом "Энергопроект", специалисты которого принимают участие в выборе площадки для узбекской атомной электростанции.

В начале сентября этого года российский премьер Дмитрий Медведев и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве АЭС на территории республики. "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Соглашение вступило в силу в конце октября. Строительство станции может начаться в 2020 году.