Письма Деду Морозу: что просят на Новый год взрослые и дети

ТАШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. В преддверии Нового года в канцелярию зимнего волшебника Деда Мороза продолжают приходить письма с просьбами о подарках, около трети из них – от взрослых, передает телеканал Russia Today.

Среди самых частых тем – общее благополучие, новая квартира, увеличение заработной платы и спортивный инвентарь. Женщин интересуют путевки в теплые и страны и стабильная работа, мужчин – карьерный рост и автомобили. Многие пишут и о духовных ценностях – мире в семье и на Земле.

© Sputnik / Сергей Пятаков Корова и русалочий хвост: Дед Мороз назвал самые необычные желания россиян

Среди детей наиболее популярны гаджеты нового поколения, куклы, платья, конструкторы, роботы-трансформеры, машинки и самолеты на пульте управления и железные дороги. Второй год подряд приходят письма с просьбами подарить наборы для игр "Мафия" и "Монополия".

В середине ноября Дед Мороз провел пресс-конференцию в Кемерово и рассказал о самых необычных желаниях россиян, среди них – корова, русалочий хвост, билеты в театр или экстремальные развлечения.

Узбекистанский Корбобо в 2017 году попал в пятерку самых популярных в СНГ Дедов Морозов. Он встречает гостей вместе с внучкой Коркиз, одет в полосатый халат, красную тюбетейку и ездит на ослике.