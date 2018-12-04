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Возложение цветов к могиле неизвестного солдата

Узбекистанцы почтили память Неизвестного солдата в США

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Торжественная церемония прошла в понедельник в Вашингтоне у мемориала, посвященного Второй мировой войне.

ТАШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. У мемориала Второй мировой войны в Вашингтоне прошла торжественная церемония в честь Дня неизвестного солдата, сообщает РИА Новости.

В церемонии возложения венков и цветов принимали участие представители посольств Узбекистана, Армении, Азербайджана, Таджикистана, Беларуси, Казахстана, Туркменистана и Кыргызстана, от России – представитель России в США Анатолий Антонов.

Возложение цветов к могиле неизвестного солдата
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Ташкенте почтили память героев ВОВ

По его словам, это общее мероприятие, дань памяти всем погибшим во Второй мировой войне – и русским, и таджикам, и белорусам, и многим другим народам. Такие могилы можно найти по всему бывшему Советскому Союзу.

На барельефе "Встреча не Эльбе" запечатлена встреча советских и американских солдат в 1945 году в Германии.

 

Теги:
Узбекистан, США, вторая мировая война, День неизвестного солдата



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