Узбекистанцы почтили память Неизвестного солдата в США

Торжественная церемония прошла в понедельник в Вашингтоне у мемориала, посвященного Второй мировой войне.

ТАШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. У мемориала Второй мировой войны в Вашингтоне прошла торжественная церемония в честь Дня неизвестного солдата, сообщает РИА Новости.

В церемонии возложения венков и цветов принимали участие представители посольств Узбекистана, Армении, Азербайджана, Таджикистана, Беларуси, Казахстана, Туркменистана и Кыргызстана, от России – представитель России в США Анатолий Антонов.

По его словам, это общее мероприятие, дань памяти всем погибшим во Второй мировой войне – и русским, и таджикам, и белорусам, и многим другим народам. Такие могилы можно найти по всему бывшему Советскому Союзу.

На барельефе "Встреча не Эльбе" запечатлена встреча советских и американских солдат в 1945 году в Германии.