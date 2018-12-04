Смех вместо ссор: ученые выяснили секрет счастливой семьи

Также социологи сравнили продолжительность жизни одиноких и женатых людей и выявили пользу позитивных эмоций для здоровья.

ТАШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. Социологи ответили на главные вопросы о семейной жизни – когда супруги перестают ругаться и как сделать совместную жизнью счастливее, исследование опубликовано в журнале Emotion.

По данным ученых, мужья и жены перестают спорить друг с другом по пустякам лишь через несколько десятилетий семейной жизни – в какой-то момент ссоры заменяют юмор и понимание всех плюсов и минусов друг друга.

Это открытие подчеркивает важность позитивных эмоций для нашего здоровья, а также объясняет, почему женатые в среднем живут дольше одиноких людей, считает Элис Верстэн из Университета Калифорнии в американском Беркли.

Кроме того, важную роль играют и положительные, укрепляющие семью связи, и отрицательные – то есть вызывающие дискомфорт или опасность. Отдельно социологи изучали причины разводов и распадов семей.

Сегодня каждый второй брак заканчивается разводом в первые два года жизни супругов. Исследования шли на протяжении долгих лет, ученые наблюдали за развитием отношений разных пар.