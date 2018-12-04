МАИ создает условия для поступления узбекских студентов

ТАШКЕНТ, 4 дек - Sputnik. Московский авиационный институт (МАИ) планирует в 2019 году провести в Ташкенте олимпиаду, а также дистанционные экзамены на нескольких площадках, сообщили в университете.

В вузе отметили, что по итогам набора иностранных студентов в МАИ в 2018 году поступило в три раза больше абитуриентов из Узбекистана, чем еще годом ранее.

"В прошлом году мы собрали наших узбекских студентов и в процессе общения с ними поняли, насколько большой потенциал у МАИ в Узбекистане. На июльских экзаменах в Ташкенте многие ребята показали хороший уровень подготовки, и лучшие из них поступили на бюджетные места на общих условиях с российскими гражданами, либо на контрактной основе по ценам граждан РФ", - рассказал руководитель отдела управления международными проектами Алексей Зареченский.

В ноябре 2018 года представители международного управления МАИ посетили Узбекистан и провели ряд встреч с руководством ведущих образовательных организаций, абитуриентами и их родителями. Ознакомиться с презентацией МАИ и задать все интересующие вопросы представителям университета смогли более 700 абитуриентов и их родителей.

Руководитель отдела управления международными проектами Алексей Зареченский высоко оценивает потенциал сотрудничества с Узбекистаном.

"У нас очень серьезные ожидания на приемную кампанию 2019 года. В марте мы планируем провести в Ташкенте олимпиаду, а в июле - дистанционные экзамены на нескольких площадках", - сообщил он.

Проведение вступительных экзаменов в Узбекистане избавляет студентов от серьезного барьера при поступлении — необходимости лететь в другую страну на вступительные экзамены, отметил координатор международных проектов МАИ Эжен Гурьев.

"Ребята покупают билеты и летят в Москву, уже увидев себя в списке поступивших", - добавил он.

По словам руководителя международной деятельности МАИ Ольги Погосян, студенты, поступившие в МАИ из Узбекистана, показали хорошие результаты на экзаменах и быстро влились в группы с российскими учащимися.