Инспекторов ДПС в Узбекистане обязуют носить нательные камеры

Изменения вступят в силу с 1 июля 2019 года, нововведение позволит гарантировать постоянный контроль над ежедневной работой.

ТАШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. С 1 июля 2019 года все инспекторы ДПС в Узбекистане будут обязаны носить нательные камеры, сообщается в Telegram-канале Минюста.

Камеры позволят контролировать ежедневную работу сотрудников и не допустят вмешательства в процесс записи с целью удаления сохраненного контента или его редактуры. Работать устройства будут в автоматическом режиме, их невозможно будет выключить до конца смены.

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Кроме того, камеры оснастят GPS-трекером для контроля перемещений сотрудников.

В конце октября ГУВД Ташкента опубликовало список нарушений правил дорожного движения, за которые водители могут получить штрафы, среди них – разговоры по телефону за рулем и просмотр фильмов. Также водителя, который проехал на запрещающий сигнал светофора, могут лишить прав.