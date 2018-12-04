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Междугородние автобусы

Автобусный маршрут связал Ташкент с Ферганской долиной через Таджикистан

Sputnik / Руслан Кривобок
Общество
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Рейс функционировал до 1999 года, но затем его отменили по техническим причинам, сегодня возможны только транзитные перевозки через Таджикистан.

ТАШКЕНТ, 4 дек - Sputnik. Во вторник началась первая техническая поездка по новому автобусному маршруту Ташкент-Ходжанд-Коканд через территорию Таджикистана, сообщает газета "Правда Востока".

По словам начальника управления контроля и координации автомобильных перевозок Аброра Исаева, потребность прямого автобусного сообщения назрела давно, поэтому Узбекистан заключил договор с частной фирмой Mironshox Grand Trans. Рейсы будут осуществлять на автобусах Yutong.

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Протяженность маршрута составит 346 километров, примерное время следования – 11 часов 35 минут, включая прохождение государственных границ через контрольно-пропускные пункты "Ойбек" и "Андархон" в Узбекистане и "Фотехобод" и "Патар" в Таджикистане.

Планируется, что в день по этому маршруту будут ходить 2-3 автобуса. Если они не будут справляться с пассажиропотоком, введут дополнительные.

 

Теги:
Узбекистан, Таджикистан, автобус



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