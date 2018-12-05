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Дети и воспитатели детского сада

Как повлияют на работу детских садов в Узбекистане родители

© Sputnik / Игорь Зарембо
Общество
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Согласно положению Министерства дошкольного образования, наблюдательные советы должны в корне изменить систему.

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. Министерство дошкольного образования выпустило положение "О наблюдательном совете дошкольного учреждения", сообщает пресс-служба ведомства.

Теперь родители в детских садах могут наблюдать за работой заведующих, контролировать решения и финансовые правонарушения.

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Пресс-служба президента Узбекистана
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"В случае обнаружения финансовых правонарушений наблюдательный совет поднимет вопрос об увольнении заведующего. Уважаемые родители, теперь именно вы определяете, как должно работать ДОУ", - заявил заместитель начальника главного управления министерства Санжар Обидов.

Члены наблюдательного совета будут избирать заведующего из предложенных кандидатур и вносить предложения о его увольнении, а также принимать отчеты о прибыли и тратах, использовании бюджетных и внебюджетных средств.

В наблюдательные советы в обязательном порядке должны будут войти по три родителя из каждой группы, два педагога-помощника воспитателя, представитель администрации, представитель территориального подразделения дошкольного образования, два представителя общественных структур и спонсоры.

Теги:
министерство, Узбекистан, детский сад



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