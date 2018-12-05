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Флаги Узбекистана и Таджикистана

Узбекистан договорился с Таджикистаном о взаимодействии в СМИ

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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В среду представители внешнеполитических ведомств обеих стран провели в Душанбе первый раунд консультаций.

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. Министерства иностранных дел Узбекистана и Таджикистана ведут переговоры о взаимодействии в области массовой информации, сообщает РИА Новости.

Во вторник и четверг в Душанбе прошел первый раунд консультаций по вопросам информационного обеспечения внешней политики и работе со СМИ. Стороны обменялись опытом работы в публичной дипломатии и обсудили перспективы расширения сотрудничества. Следующие консультации должны состояться в 2019 году в Ташкенте.

В этом году Узбекистан и Таджикистан сделали много шагов по расширению партнерства в разных сферах – президенты Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон совершили взаимные визиты, завершилось строительство Рогунской гидроэлектростанции, которая долго была камнем преткновения в отношениях двух стран.

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Теги:
СМИ, Таджикистан, Узбекистан



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