Отреставрированную стелу в честь героев ВОВ установили в махалле "Дархан"

После завершения строительных работ в здании махаллинского комитета территорию вокруг монумента благоустроят, установят фонтан и скамейки.
ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. Отреставрированный памятник участникам ВОВ в махалле "Дархан" в Ташкенте в ближайшее время установят напротив здания администрации махалли, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
На центральной части архитектурной композиции выбиты годы Великой Отечественной войны и надпись "Никто не забыт, ничто не забыто". На двух плитах по краям планируется высечь перевод этой фразы на узбекском языке "Ҳеч ким ҳеч қачон унутилмайди" (никто никогда не забудет).
Напомним, в августе 2018 года было принято решение построить новое здание администрации махалли "Дархан", поскольку прежнее, возведенное в 1956 году, требовало ремонта. Во время реконструкции здания пришлось сдвинуть стоявший перед ним монумент героям ВОВ, чтобы открыть доступ к пролегавшим под ним коммуникациям. Однако из-за ветхости гранитный памятник, которому, по словам председателя махалли, более полувека, стал рассыпаться. В связи с этим было принято решение отправить его на реставрацию.
После завершения всех строительных работ в здании махаллинского комитета территория вокруг монумента будет благоустроена, рядом планируется установить фонтан и скамейки.