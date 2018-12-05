Отреставрированную стелу в честь героев ВОВ установили в махалле "Дархан"

После завершения строительных работ в здании махаллинского комитета территорию вокруг монумента благоустроят, установят фонтан и скамейки.

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. Отреставрированный памятник участникам ВОВ в махалле "Дархан" в Ташкенте в ближайшее время установят напротив здания администрации махалли, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

На центральной части архитектурной композиции выбиты годы Великой Отечественной войны и надпись "Никто не забыт, ничто не забыто". На двух плитах по краям планируется высечь перевод этой фразы на узбекском языке "Ҳеч ким ҳеч қачон унутилмайди" (никто никогда не забудет).

Из архива махаллинского комитета "Дархан" Демонтированная стела вернется в махаллю "Дархан"

Напомним, в августе 2018 года было принято решение построить новое здание администрации махалли "Дархан", поскольку прежнее, возведенное в 1956 году, требовало ремонта. Во время реконструкции здания пришлось сдвинуть стоявший перед ним монумент героям ВОВ, чтобы открыть доступ к пролегавшим под ним коммуникациям. Однако из-за ветхости гранитный памятник, которому, по словам председателя махалли, более полувека, стал рассыпаться. В связи с этим было принято решение отправить его на реставрацию.

После завершения всех строительных работ в здании махаллинского комитета территория вокруг монумента будет благоустроена, рядом планируется установить фонтан и скамейки.