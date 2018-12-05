"Узтрансгаз" предупредил об опасности угарного газа

В декабре в республике проводится месяц профилактики, в учебных заведениях беседуют о необходимости соблюдения мер безопасности.

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. В Узбекистане активно борются с несоблюдением правил безопасности при использовании отопления в жилых домах, сообщили Sputnik Узбекистан в пресс-службе "Узтрансгаза".

"Ежедневно на местах проводится 2-3 мероприятия, в учебных заведениях всех регионов беседуют со студентами и школьниками", - сообщил специалист.

Также на сайте компании появился видеоролик на узбекском языке с подробным разъяснением, как действовать в случае возникновения проблем.

В последние дни в республике участились случаи массовых отравлений угарным газом – во вторник в Джизакской области погибли четыре человека, ранее в Самарканде и Сырдарье женщины случайно отравили себя и детей. В большинстве ситуаций пострадавшие топили печи.