В Узбекистане модернизируют систему работы с трудными детьми

В Министерстве народного образования состоялась встреча по вопросам обеспечения прав ребенка в системе воспитания и обучения.

ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Система работы с трудными детьми в Узбекистане станет более эффективной — в этом поможет передовой международный опыт. Соответствующую тему обсудили министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов и представители Организации Объединенных Наций (ООН). В состав делегации вошли, в частности, председатель Комитета ООН по правам ребенка Рената Винтер и глава представительства организации в республике Саша Грауманн, сообщили в пресс-службе ведомства.

Стороны также рассмотрели вопросы развития в стране инклюзивного образования и договорились о создании рабочей группы, которая разработает предложения по усовершенствованию систем.

В Ташкенте упростят процедуру приема детей в школы >>>

Ранее на портале СОВАЗ был размещен проект государственной программы "Современная школа" на 2020-2025 годы. За пять лет в стране планируется построить 126 школ вместимостью 39 690 ученических мест, а также реконструировать 704 школы.

Ожидается, что образовательные учреждения оснастят учебным и лабораторным оборудованием, компьютерной и мультимедийной техникой, системами видеонаблюдения.