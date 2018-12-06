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Встреча в МНО по вопросам обеспечения прав ребенка в системе образования

В Узбекистане модернизируют систему работы с трудными детьми

Пресс-служба Министерства народного образования
Общество
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В Министерстве народного образования состоялась встреча по вопросам обеспечения прав ребенка в системе воспитания и обучения.

ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Система работы с трудными детьми в Узбекистане станет более эффективной — в этом поможет передовой международный опыт. Соответствующую тему обсудили министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов и представители Организации Объединенных Наций (ООН). В состав делегации вошли, в частности, председатель Комитета ООН по правам ребенка Рената Винтер и глава представительства организации в республике Саша Грауманн, сообщили в пресс-службе ведомства.

Стороны также рассмотрели вопросы развития в стране инклюзивного образования и договорились о создании рабочей группы, которая разработает предложения по усовершенствованию систем.

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Ранее на портале СОВАЗ был размещен проект государственной программы "Современная школа" на 2020-2025 годы. За пять лет в стране планируется построить 126 школ вместимостью 39 690 ученических мест, а также реконструировать 704 школы.

Ожидается, что образовательные учреждения оснастят учебным и лабораторным оборудованием, компьютерной и мультимедийной техникой, системами видеонаблюдения.

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Теги:
инклюзивное образование, Министерство народного образования Узбекистана, Образование



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