Узбекистан может вступить в Международную ассоциацию прокуроров

Ожидается, что делегация республики примет участие во встрече стран – членов ассоциации, которая пройдет в следующем году в Аргентине.

ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Руководство Международной ассоциации прокуроров (МАП) подтвердило приглашение для вступления Узбекистана в организацию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики после встречи чрезвычайного и полномочного посла Узбекистана в странах Бенилюкса Дильера Хакимова с генеральным директором МАП Хааном Моралом и исполнительным директором МАП Яной Холст Хюбнер. Мероприятие прошло в Гааге.

Представителям ассоциации рассказали о проводимых в стране реформах, в том числе в судебно-правовой и правоохранительной сферах. Собеседники высоко оценили происходящие в республике процессы обновления социально-политической жизни и модернизации экономики. Кроме того, стороны особо подчеркнули важность договоренностей, достигнутых в ходе визита в Узбекистан делегации МАП во главе с президентом Герхардом Ярошем.

© Прокуратура Узбекистана Встреча руководства Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан с делегацией Международной ассоциации прокуроров (МАП) во главе с президентом ассоциации Г. Ярошем

Яна Холст Хюбнер отметила, что укрепить тесное взаимодействие важно в интересах как Узбекистана, так и международного сообщества прокуроров, поскольку ассоциация является площадкой для налаживания профессиональных контактов между органами прокуратуры большинства стран мира.

МАП была создана 23 года назад по инициативе Организации Объединенных Наций. В настоящее время в нее входят 180 государств.