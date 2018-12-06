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Танец под бутылкой: узбекистанка исполнила уникальный номер и удивила гостей

Общество
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Удивление и восторг вызвал танец узбекистанки на одном из торжеств в республике.

ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. Пользователь одной из групп в Facebook опубликовал видео, на кадрах которого запечатлено торжество, проходящее в ресторане в Узбекистане.

Часть гостей сидит за столами, а другая с удовольствием танцует под национальные мелодии. Однако когда на танцполе появилась одна из гостей, все присутствующие вооружились мобильными телефонами, чтобы снять на память необычный танец.

Дама танцует плавно и грациозно и при этом держит на голове бутылку.

Сердца зрителей переполняет восторг, каждый думает про себя: упадет ли бутылка или не упадет.

Танец получился яркий, зажигательный и очень забавный. Бутылка удержалась на голове и не разбилась. Вероятно, исполнительница не впервые использует этот атрибут во время своих выступлений.




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