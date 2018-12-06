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Узбекистанцы приготовили лучшие халяльные блюда на конкурсе в Стамбуле

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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В Турции прошел VI Всемирный халяль-саммит.

ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Команда из Узбекистана заняла первое место в кулинарном чемпионате среди мусульманских стран, который прошел в Стамбуле. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомтуризма республики. Ведущие повара соревновались в приготовлении халяльных блюд.

Страну представили мастер-шеф Международного центра узбекского кулинарного искусства Ахмад Хамдамов и выпускник этого центра Нодир Тохиржонов.

Внедрять халяль Узбекистану поможет Институт стандартов исламских государств >>>

Напомним, в феврале "Узстандарт" официально ввел стандарты "халяль" для продуктов. По оценке агентства, это позволит расширить рынки сбыта для производителей страны и содействовать развитию паломнического туризма в республике.

Халяль ("дозволенное") — все, что разрешено у мусульман к употреблению и использованию, в том числе в пищу. Достоверность продукции подтверждается особой маркировкой.

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Теги:
Узбекистан, Турция, халяль



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