Пышно и экзотично: чем запомнится свадьба бывшей "Мисс мира" Приянки Чопры

ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. Индийская актриса и бывшая "Мисс мира" Приянка Чопра вышла замуж за своего возлюбленного Ника Джонаса. Она поделилась фотографиями с торжества со своими подписчиками, и они сразу стали предметом обсуждения.
По традиции, празднование состоялось в доме невесты, в индийском городе Мумбаи. На него были приглашены 200 гостей и все родные 25-летнего Ника Джонаса (гости из США поселились в имении родителей Приянки).
Победительница конкурса "Мисс мира - 2000" подготовила для праздника несколько образов.
Основной свадебный образ 36-летней Приянки был традиционным – на ней было надето белое полупрозрачное платье Ralph Lauren с кружевом и жемчужинами. Ее голову покрывала великолепная белая 25-метровая фата, которую несли несколько человек, и девушка выглядела совершенной принцессой.
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Для традиционной индийской церемонии Приянка надела лехенгу-чоли – национальный красный роскошный наряд, украшенный камнями и вышивкой. На невесте была вуаль в тон платья и ожерелье из золота. Ник также был одет в традиционный индийский наряд жениха.
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Вечером, на приеме для множества высокопоставленных гостей, девушка появилась в наряде, выполненном в индийском стиле, расшитом многочисленными камнями и стразами. Ее прическу украшали белые цветы, а в ушах были серьги с камнями, зону декольте дополняло роскошное ожерелье из камней.