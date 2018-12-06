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Пышно и экзотично: чем запомнится свадьба бывшей "Мисс мира" Приянки Чопры

© Фото: priyanka chopra
Общество
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Невеста в течение вечера предстала перед гостями в трех великолепных и совершенно разных нарядах, а ее фату уж точно можно назвать самой шикарной из всех, что украшали головы новобрачных этого года.

ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. Индийская актриса и бывшая "Мисс мира" Приянка Чопра вышла замуж за своего возлюбленного Ника Джонаса. Она поделилась фотографиями с торжества со своими подписчиками, и они сразу стали предметом обсуждения.

По традиции, празднование состоялось в доме невесты, в индийском городе Мумбаи. На него были приглашены 200 гостей и все родные 25-летнего Ника Джонаса (гости из США поселились в имении родителей Приянки).

Победительница конкурса "Мисс мира - 2000" подготовила для праздника несколько образов.

Основной свадебный образ 36-летней Приянки был традиционным – на ней было надето белое полупрозрачное платье Ralph Lauren с кружевом и жемчужинами. Ее голову покрывала великолепная белая 25-метровая фата, которую несли несколько человек, и девушка выглядела совершенной принцессой.

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Once upon a fairytale... @nickjonas Link in bio @people

Публикация от Priyanka Chopra Jonas (@priyankachopra)

Для традиционной индийской церемонии Приянка надела лехенгу-чоли – национальный красный роскошный наряд, украшенный камнями и вышивкой. На невесте была вуаль в тон платья и ожерелье из золота. Ник также был одет в традиционный индийский наряд жениха.

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And forever starts now... ❤️ @nickjonas

Публикация от Priyanka Chopra Jonas (@priyankachopra)

Вечером, на приеме для множества высокопоставленных гостей, девушка появилась в наряде, выполненном в индийском стиле, расшитом многочисленными камнями и стразами. Ее прическу украшали белые цветы, а в ушах были серьги с камнями, зону декольте дополняло роскошное ожерелье из камней.

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A heartfelt thank you to our Hon'ble Prime Minister Shri @narendramodi ji for gracing us with your presence. Touched by your kind words and blessings. @nickjonas

Публикация от Priyanka Chopra Jonas (@priyankachopra)




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