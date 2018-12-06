Имена героев не забудут никогда: в махалле "Дархан" вспомнили участников ВОВ

Активисты махалли "Дархан" собрались, чтобы почтить память участников Великой Отечественной войны у обновленного памятника. Присутствующие рассказали о замыслах, связанных с будущим убранством этого места.

ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik, Дильшода Рахматова. В четверг, 6 декабря, активисты махалли "Дархан" собрались у строящегося нового здания администрации, чтобы почтить память участников Великой Отечественной войны и возложить цветы к обновленному памятнику, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Мероприятие открыл 94-летний дедушка, председатель собрания Махкам Алиев. Он напомнил, что памятник, который был временно демонтирован, теперь обновлен и возвращен на место. По словам аксакала, территория вокруг памятника не останется в таком виде, и как только закончится строительство, она будет благоустроена.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. В махалле "Дархан" активисты почтили память героям ВОВ

"Как только закончится строительство, мы посадим цветы вокруг памятника, здесь будет красиво", - подтвердила одна из женщин, участвующая в мероприятии. Другие женщины ее поддержали и договорились посадить кусты роз весной.

Кроме того, по словам Махкама Алиева, ранее за памятником располагался магазин. Теперь же принято решение его убрать. Так что нынешнее состояние – временное. Как только закончатся строительные работы, это место станет на зависть красивым, сказал он.

"Мы сегодня собрались, чтобы почтить память погибших на войне. Пусть больше никогда не будет войн и никто в них не погибнет. Мы не забудем тех, кто погиб на войне, и тех, кто вернулся. Надо с почтением отнестись к их памяти и периодически читать молитвы", - отметил старец.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. В махалле "Дархан" активисты почтили память героев ВОВ

Также Алиев вспомнил тех жителей махалли "Дархан", которые не принимали участия в боях, однако оказали огромную помощь в победе, работая на военных предприятиях.

“Жители нашей махалли работали для фронта, не жалея сил. Люди недоедали, но никто не жаловался. Они отливали ручные гранаты в чугунолитейном цехе текстильного комбината по 12 часов в день", - сказал старейшина.

Его поддержала еще одна пожилая жительница махалли - Муборак Юнусходжаева. Она сказала, что узбекский народ никогда не забудет героизма отцов и дедов во время войны.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Общественный деятель Муборак Юнусходжаева возле монумента героям ВОВ

"У узбеков есть много замечательных праздников, и среди них самый почитаемый - 9 Мая, день Памяти и почестей. Все отмечают этот священный праздник. Все одинаково рождаются, и когда приходит время - умирают, и то, что находится между этими событиями, называется жизнь. Но жизнь бывает разной. Кто-то становится знаменитым своим трудом, кто-то своими знаниями, а кто-то - верной борьбой за родину", - сказала она.

И этот памятник, который был установлен в память о тех, кто отдал свою жизнь за родину, был временно демонтирован, но сейчас он вернулся на место. И теперь жители махалли будут снова приносить сюда цветы и будут здесь читать Коран, заявила Юнусходжаева, подчеркнув, что имена хороших людей никогда не сотрутся из нашей памяти.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Активисты махалли "Дархан" собрались почтить память героев ВОВ

Председатель махаллинского совета Ҳусан Валиев рассказал, что каждый взрослый должен рассказать молодому поколению о войне, о героях, которые жили на одной с ними земле.

Что же касается различных слухов о сносе памятника, о его переносе, Валиев отметил, что память священна для каждого, и так останется навечно.

По завершении мероприятия присутствующие возложили к стеле цветы.

Напомним, в августе 2018 года было принято решение построить новое здание администрации махалли "Дархан", поскольку прежнее, возведенное в 1956 году, требовало ремонта. Во время реконструкции здания пришлось сдвинуть стоявший перед ним монумент героям ВОВ, чтобы открыть доступ к пролегавшим под ним коммуникациям. Однако из-за ветхости гранитный памятник, которому, по словам председателя махалли, более полувека, стал рассыпаться. В связи с этим было принято решение отправить его на реставрацию.