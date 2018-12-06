Ташкент и Минск подпишут соглашение о сотрудничестве

Между городами, районами и областями могут быть установлены побратимские связи.

ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Исполняющий обязанности хокима столицы Джагонхир Артыкходжаев обсудил с чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Узбекистане Леонидом Мариничем подписание двустороннего соглашения о сотрудничестве. Речь шла о торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах.

"По словам Леонида Маринича, Узбекистан и Беларусь всегда связывали по-настоящему дружеские отношения, взаимное уважение, открытый диалог и взаимовыгодное сотрудничество", — отметили в пресс-службе хокимията.

Стороны также обсудили межрегиональное сотрудничество, установление побратимских связей между областями, районами и городами. Кроме того, участники встречи обговорили пути развития городского пассажирского транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Ташкента.

Пресс-служба хокимията Ташкента Участники встречи в хокимияте столицы обговорили пути развития городского пассажирского транспорта Ташкента

Ранее сообщалось, что в 2019 году в Минске планируют открыть совместный Узбекско-белорусский институт прикладных специальностей. В новом институте планируется готовить специалистов, которые пользуются высоким спросом в реальных секторах экономики.

Дипломатические отношения между Беларусью и Узбекистаном были установлены в январе 1993 года. Посольство Беларуси в Ташкенте открылось в феврале 1994 года.