Оптимизм и надежда: назван главный цвет 2019 года

По мнению экспертов Института цвета Pantone, коралловый оттенок с естественной мягкостью дает энергию и силы.

ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. Главным цветом 2019 года станет оттенок 16-1546 "Живой коралл", сообщается на странице в Instagram всемирно известной организации Pantone.

В состав цвета вошли оттенки яркого апельсина с золотым подтоном, он символизирует то, что дают коралловые рифы морской фауне – тепло, укрытие и пищу.

Как заявила вице-президент организации Лори Прессманг, этот оттенок сочетает в себе энергичность и мягкость, а в целом цвет обогащает и влияет на то, как люди воспринимают жизнь.

Кроме того, он означает врожденную потребность в оптимизме и радостной надежде.

Каждый декабрь на протяжении последних 20 лет институт присуждает различным оттенкам почетное звание "Цвет года". Для этого специалисты проводят исследования в области дизайна и маркетинга, моды, интерьеров и живописи.