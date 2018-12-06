Оптимизм и надежда: назван главный цвет 2019 года

ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. Главным цветом 2019 года станет оттенок 16-1546 "Живой коралл", сообщается на странице в Instagram всемирно известной организации Pantone.
В состав цвета вошли оттенки яркого апельсина с золотым подтоном, он символизирует то, что дают коралловые рифы морской фауне – тепло, укрытие и пищу.
Как заявила вице-президент организации Лори Прессманг, этот оттенок сочетает в себе энергичность и мягкость, а в целом цвет обогащает и влияет на то, как люди воспринимают жизнь.
Кроме того, он означает врожденную потребность в оптимизме и радостной надежде.
Каждый декабрь на протяжении последних 20 лет институт присуждает различным оттенкам почетное звание "Цвет года". Для этого специалисты проводят исследования в области дизайна и маркетинга, моды, интерьеров и живописи.
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Introducing the Pantone Color of the Year 2019, PANTONE 16-1546 Living Coral - an animating and life-affirming coral hue with a golden undertone that energizes and enlivens with a softer edge. Sociable and spirited, the engaging nature of Living Coral welcomes and encourages lighthearted activity. Symbolizing our innate need for optimism and joyful pursuits, Living Coral embodies our desire for playful expression. #COY2019