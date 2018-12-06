Юный наманганец принес своей школе 10 миллионов сумов

В Узбекистане подвели итоги конкурса "Мы — против коррупции".

ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Школа №3 Чустского района, где учится победитель организованного Минюстом конкурса, получила сертификат на 10 миллионов сумов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Он стал первым в номинации "Лучшее сочинение". Средства направят на улучшение материально-технической базы учебного заведения.

Победители во всех направлениях — авторы лучшего журналистского материала, сочинения, поста в блоге и социального ролика — получили смартфоны, ноутбуки и телевизоры.

"Радует, что у подрастающего поколения есть своя твердая гражданская позиция против вредоносного, крайне негативного явления", — отметили в пресс-службе.

Кроме того, вручен приз победителю конкурса "Решите тест и летите в Малайзию". Корреспондент одной из местных газет Одилов Орифжони Одилжон угли получил путевки на двоих.

Пресс-служба Минюста Узбекистана Вручение приза победителю конкурса "Решите тест и летите в Малайзию"

Отметим, что в стране продолжается акция "Знай свои права и требуй их соблюдения", в рамках которой к настоящему времени уже оказана помощь в восстановлении нарушенных прав 171 гражданина. Кроме того, в суды внесены исковые заявления по взысканию у организаций в пользу граждан около 500 миллионов сумов.