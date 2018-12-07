Суд взыскал в пользу Усманова 50 тысяч рублей за порочащие честь публикации

Статьи о связях российского миллиардера узбекского происхождения Алишера Усманова с делом криминального авторитета Шакро Молодого признаны запрещенными для распространения в России.

ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. Басманный суд Москвы удовлетворил иск российского миллиардера узбекского происхождения Алишера Усманова о блокировке трех статей в интернете, где бизнесмена связывают с делом криминального авторитета Шакро Молодого (Захарий Калашов) и другими преступными группировками, и компенсации вреда, сообщает РИА Новости.

Миллиардер Алишер Усманов обратился в суд с требованием удалить и запретить к распространению на территории России, а также опровергнуть три опубликованные на сайте Russian Criminal (rucriminal.com) статьи: "Алишер Усманов. Статус: "авторитет", "Алишер Усманов в деле Шакро" и статью о связях с Солнцевской, Ореховской, Узбекской ОПГ.

Кроме того, Усманов потребовал взыскать с администратора сайта 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

В одной из статей говорилось о произошедшей встрече Усманова с Шакро, на которой миллиардер якобы был "вынужден оправдываться" перед криминальным авторитетом.

"Из этих фраз следует, что истец относится к уголовной элите, что очевидно не так", - сказал юрист Усманова, приобщив к материалам справку об отсутствии у Усманова судимостей и подтверждение благотворительной деятельности бизнесмена.

Ответчиками по иску Усманова стали владелец указанного сайта Алексей Волков и Роскомнадзор. У последнего Усманов потребовал запретить распространение порочащей его информации.

"Порочащий характер сведений, на наш взгляд, сомнений не вызывает, так как по сути истца обвиняют и в связях с преступными сообществами, в некоторых статьях даже в участии в преступлениях, и плюс некоторые фразы даже говорят о неком подчинении истца преступным элементам, что является порочащей информацией", - сказал юрист Роскомнадзора.

Он отметил, что если суд признает информацию порочащей и запрещенной к распространению на территории РФ, то ведомство примет меры к блокировке этих статей.

Суд признал распространенные сведения порочащими, обязал Алексея Волкова опровергнуть статьи об Алишере Усманове на сайте rucriminal.com и взыскать с Волкова в пользу Усманова 50 тысяч рублей. Опубликованные статьи признаны запрещенными к распространению на территории Российской Федерации и подлежат блокировке и удалению.

Алишер Усманов - основатель и совладелец USM Holdings, объединяющей активы "Металлоинвеста", Байкальской горной компании, "Мегафона". Бизнесмен является владельцем 100% долей ООО "Коммерсантъ Холдинг", кроме того, он владел 30% акций лондонского футбольного клуба "Арсенал", которые продал в августе 2018 года.

Состояние Усманова оценивается в 12,5 миллиарда долларов, что позволяет ему занимать десятую позицию в списке богатейших россиян. Также Усманов - восьмой в рейтинге самых богатых жителей Британии газеты Times.