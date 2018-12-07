Казахстан наградил медалью генпрокурора Узбекистана

Отабек Муродов получил награду за развитие сотрудничества с Казахстаном.

ТАШКЕНТ, 7 дек – Sputnik. Органы прокуратуры Казахстана наградили памятной медалью "За укрепление международного сотрудничества" генерального прокурора Узбекистана Отабека Муродова.

Награждение прошло в Астане во время конференции "Укрепление межрегионального сотрудничества и координация усилий в борьбе с организованной преступностью".

В Астане Муродов вместе с казахстанским генпрокурором Кайратом Кожамжаровым обсудили вопросы проработки двустороннего договора о передаче осужденных и внедрения закрытого канала электронной связи.

Стороны также обсудили сотрудничество в сфере экстрадиции, возврата доходов, полученных от преступной деятельности, особое внимание уделено проблемам противодействия терроризму и религиозному экстремизму. Генпрокуроры положительно оценили сложившиеся между надзорными ведомствами двусторонние отношения в рамках заключенных международных договоров и выразили готовность к их дальнейшему развитию.