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Генеральный прокурор Узбекистана Отабек Муродов

Казахстан наградил медалью генпрокурора Узбекистана

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Отабек Муродов получил награду за развитие сотрудничества с Казахстаном.

ТАШКЕНТ, 7 дек – Sputnik. Органы прокуратуры Казахстана наградили памятной медалью "За укрепление международного сотрудничества" генерального прокурора Узбекистана Отабека Муродова.

Награждение прошло в Астане во время конференции "Укрепление межрегионального сотрудничества и координация усилий в борьбе с организованной преступностью".

В Астане Муродов вместе с казахстанским генпрокурором Кайратом Кожамжаровым обсудили вопросы проработки двустороннего договора о передаче осужденных и внедрения закрытого канала электронной связи.

Стороны также обсудили сотрудничество в сфере экстрадиции, возврата доходов, полученных от преступной деятельности, особое внимание уделено проблемам противодействия терроризму и религиозному экстремизму. Генпрокуроры положительно оценили сложившиеся между надзорными ведомствами двусторонние отношения в рамках заключенных международных договоров и выразили готовность к их дальнейшему развитию.

Теги:
Генеральная прокуратура Узбекистана, Астана, Казахстан, Узбекистан



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