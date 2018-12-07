Ученые: определить склонность женщины к измене можно по длине пальцев

Специалисты Оксфордского университета провели исследование и выяснили, что у женщин, склонным к адюльтерам, указательные палец левой руки был длиннее безымянного.

ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. Ученые из Оксфордского университета рассказали, как определить склонность женщины к изменам, исследование опубликовано в Biology Letters.

Согласно результатам, у склонных к адюльтерам дам указательный палец длиннее безымянного. При этом у мужчин подобная связь не наблюдалась.

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Как выяснили ученые, соотношение длины пальцев отображало уровень женских половых гормонов эстрогенов, они отвечают за так называемую феминность.

Всего в исследовании приняли участие 474 человека, их просили заполнить анкету, измеряли анатомические показатели и брали анализы.

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