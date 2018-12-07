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В свиристельку пьяные: ученые просят москвичей помочь захмелевшим птицам

© Sputnik / Игорь Подгорный
Общество
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Биологический музей имени Тимирязева предупредил, что птицы могут опьянеть от рябины, и попросил жителей относиться к ним бережнее.

ТАШКЕНТ, 7 дек – Sputnik. Музей имени Тимирязева в Москве попросил жителей бережнее относиться к свиристелям, которые могут опьянеть от ягод рябины, сообщает телеканал "360 градусов Подмосковья".

"Свиристели очень любят поесть ягоды. И уж совсем не могут пройти мимо рябины. Но именно плоды рябины из-за перепадов температуры могут забродить. Да, прямо на ветках", - написали в социальных сетях биологи.

Как уточнили ученые, маленькая печень птички не может справиться с забродившими ягодами, и она пьянеет. Людям рекомендуют положить птицу в укромный угол и дать ей протрезветь.

"Пусть свиристель протрезвеет, он это быстро", - говорится в сообщении.

При этом забирать домой неподвижно лежащую птицу не надо, через несколько часов она восстановится сама.

Теги:
Россия, Животные, Москва



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