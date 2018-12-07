Что обсудят на узбекско-кыргызском форуме в Ташкенте

Представители двух стран обсудят молодежную политику, социальное развитие и духовно-просветительскую работу.

ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. В Ташкенте стартует II Узбекско-Кыргызский молодежный форум, в рамках которого в хокимияте столицы прошла встреча с представителями правительства Кыргызстана и Государственного агентства по молодежной политике, физической культуре и спорту.

В мероприятии приняли участие общественные деятели, молодые специалисты и представители молодежных и студенческих организаций.

Как сообщает пресс-служба администрации Ташкента, целью встречи стало обсуждение молодежной политики, социального развития и духовно-просветительской работы в Ташкенте.

"В нынешний век глобализации все более актуальное значение приобретает вопрос об охране сознания молодежи от негативного воздействия массовой культуры, различных идеологических и информационных нападок. В связи с этим большое внимание уделяется вопросам воспитания высокодуховного, гармонично развитого молодого поколения", - указывает пресс-служба хокимията.

Таким образом, стороны обсудят развитие сотрудничества молодежных организаций и студенчества Узбекистана и Кыргызстана, создание условий для формирования двусторонних проектов и программ, формирование образовательного пространства для развития межкультурного диалога и сотрудничества молодежи дружественных стран.