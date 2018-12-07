Исследование: как может отразиться на психике недостаток витамина D

Элемент называют "витамином солнца": он в максимальных дозах вырабатывается тогда, когда кожа подвергается воздействию тепла и света. А вот в пище практически не содержится.

ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Ученые выявили связь между недостатком витамина D и развитием тяжелого психического заболевания — шизофрении, пишет Science Alert.

В исследовании участвовали 2 602 больных шизофренией датчанина. Эксперты проанализировали, в частности, концентрацию витамина D в образцах крови, взятых у испытуемых, когда они были младенцами.

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Врачи пришли к выводу, что недостаток этого витамина при рождении на 44% увеличивает риск развития психических отклонений в будущем.

Ученые считают, что полученные данные позволят экспериментировать с добавками для беременных женщин, у которых наблюдается недостаток витамина D.

Если раньше знания о психических заболеваниях ограничивались одной шизофренией, теперь в списке появились более легкие ее диагнозы, которыми можно болеть и даже не подозревать об этом. Перечень душевных недугов современности — здесь.