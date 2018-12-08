Школьница из Узбекистана поразила знаниями русского на Олимпиаде в Москве

ТАШКЕНТ, 8 дек - Sputnik. Узбекистанка Зарина Хисматуллина оказались в числе победителей XVI Международной олимпиады по русскому языку для зарубежных школьников, сообщили в пресс-службе Института имени Пушкина.

Олимпиада проводится ежегодно по двум направлениям: для детей, изучающих русский язык как иностранный, и для учеников школ с русским языком обучения. В этом году среди победителей, призеров и лауреатов олимпиады – школьники из 30 стран Азии, Европы, Америки.

Абсолютными победителями 2018 года кроме Зарины Хисматуллиной из Узбекистана стали также представители Армении, Азербайджана, Болгарии, Литвы, Молдавии, Польши, Словакии, Эстонии, Южной Осетии.

© Sputnik / Сергей Пятаков Русецкая: русский остается языком образования в Узбекистане

В течение недели школьники сдавали письменные и устные экзамены на знание русского языка и культуры России, помимо этого, каждому из участников нужно было представить проект по страноведению и защитить его на русском языке.

XVI Международная олимпиада по русскому языку для школьников зарубежных стран проводится Государственным институтом русского языка имени А.С. Пушкина под эгидой Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) при поддержке министерства просвещения РФ и Россотрудничества. 10 абсолютных победителей олимпиады удостаиваются права поступить в любой российский вуз на лингвистическое или филологическое направление за счет бюджета правительства РФ.

Институт Пушкина проводит Международную олимпиаду по русскому языку для зарубежных школьников вот уже более 45 лет. С 2016 года отборочный тур проводится в онлайн-формате на портале "Образование на русском". Принять участие в отборочном туре может участие любой школьник, знающий или изучающий русский язык. В 2018 году для участия в олимпиаде на портале "Образование на русском" зарегистрировались 1640 детей из 44 стран. В финал прошли 127 участников из 34 стран.