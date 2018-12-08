Школьница из Узбекистана поразила знаниями русского на Олимпиаде в Москве

ТАШКЕНТ, 8 дек - Sputnik. Узбекистанка Зарина Хисматуллина оказались в числе победителей XVI Международной олимпиады по русскому языку для зарубежных школьников, сообщили в пресс-службе Института имени Пушкина.
Олимпиада проводится ежегодно по двум направлениям: для детей, изучающих русский язык как иностранный, и для учеников школ с русским языком обучения. В этом году среди победителей, призеров и лауреатов олимпиады – школьники из 30 стран Азии, Европы, Америки.
Абсолютными победителями 2018 года кроме Зарины Хисматуллиной из Узбекистана стали также представители Армении, Азербайджана, Болгарии, Литвы, Молдавии, Польши, Словакии, Эстонии, Южной Осетии.
XVI Международная олимпиада по русскому языку для школьников зарубежных стран проводится Государственным институтом русского языка имени А.С. Пушкина под эгидой Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) при поддержке министерства просвещения РФ и Россотрудничества. 10 абсолютных победителей олимпиады удостаиваются права поступить в любой российский вуз на лингвистическое или филологическое направление за счет бюджета правительства РФ.
Институт Пушкина проводит Международную олимпиаду по русскому языку для зарубежных школьников вот уже более 45 лет. С 2016 года отборочный тур проводится в онлайн-формате на портале "Образование на русском". Принять участие в отборочном туре может участие любой школьник, знающий или изучающий русский язык. В 2018 году для участия в олимпиаде на портале "Образование на русском" зарегистрировались 1640 детей из 44 стран. В финал прошли 127 участников из 34 стран.