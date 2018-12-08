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Художник на пленэре в центре Самарканда, Узбекистан

Логотип на 7 миллионов: для дизайнеров Узбекистана объявили конкурс

CC BY-SA 2.0 / Dan Lundberg / Uzbekistan_0668 Samarkand
Общество
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Попробовать создать логотип для Международного фестиваля ремесел в Коканде могут как профессионалы, так и любители.

ТАШКЕНТ, 8 дек - Sputnik. Ассоциация "Хунарманд" объявила конкурс на создание лучшего логотипа для Международного фестиваля ремесел, который пройдет в Коканде 10-15 сентября 2019 года.

Поучаствовать могут как профессионалы, так и дизайнеры-любители.

Сначала все желающие должны прислать свой вариант логотипа, краткое описание работы и контактные данные на электронную почту info@handicraftman.uz. Затем три лучшие работы представят на суд оргкомитета фестиваля.

Победитель конкурса получит денежное вознаграждение в 7 миллионов сумов, обладатель второго места – 2 миллиона, третьего – 1 миллион.

Победителей объявят 15 января 2019 года. 




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