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Книжный магазин открылся в ГУВД Ташкента

ГУВД Ташкента за просвещение: в здании управления открылся книжный магазин

Пресс-служба ГУВД Ташкента
Общество
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На полках можно найти различную литературу, в том числе и юридическую.

ТАШКЕНТ, 8 дек - Sputnik. В здании ГУВД Ташкента открылся книжный магазин, сообщает пресс-служба.

По данным управления, на полках магазина есть художественная, историческая, а также юридическая литература.

  • В здании ГУВД Ташкента открылся книжный магазин
    В здании ГУВД Ташкента открылся книжный магазин
    ГУВД Ташкента
  • В здании ГУВД Ташкента открылся книжный магазин
    В здании ГУВД Ташкента открылся книжный магазин
    ГУВД Ташкента
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ГУВД Ташкента
В здании ГУВД Ташкента открылся книжный магазин

Напомним, Главное управление внутренних дел Ташкента располагается в Мирабадском районе по адресу улица Садыка Азимова, 87. С апреля 2018 года обратиться в ГУВД можно также с помощью бота в мессенджере Telegram. Также у управления есть сайт и страница в социальной сети Facebook.




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