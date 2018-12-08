ГУВД Ташкента за просвещение: в здании управления открылся книжный магазин

На полках можно найти различную литературу, в том числе и юридическую.

ТАШКЕНТ, 8 дек - Sputnik. В здании ГУВД Ташкента открылся книжный магазин, сообщает пресс-служба.

По данным управления, на полках магазина есть художественная, историческая, а также юридическая литература.

В здании ГУВД Ташкента открылся книжный магазин ГУВД Ташкента

В здании ГУВД Ташкента открылся книжный магазин ГУВД Ташкента 1 / 2 ГУВД Ташкента В здании ГУВД Ташкента открылся книжный магазин

Напомним, Главное управление внутренних дел Ташкента располагается в Мирабадском районе по адресу улица Садыка Азимова, 87. С апреля 2018 года обратиться в ГУВД можно также с помощью бота в мессенджере Telegram. Также у управления есть сайт и страница в социальной сети Facebook.