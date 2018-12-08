Обязательное медицинское страхование внедрят в Узбекистане с 2021 года

Проект закона "Об обязательном медицинском страховании" президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил разработать до 1 июля 2019 года.

ТАШКЕНТ, 8 дек - Sputnik. Поэтапное внедрение обязательного медицинского страхования начнется в Узбекистане с 1 января 2021 года, следует из указа президента "О комплексных мерах по коренному совершенствованию системы здравоохранения".

Министерству финансов, Национальной палате инновационного здравоохранения и прочим заинтересованными ведомствам президент поручил до 1 июля 2019 года разработать проект закона "Об обязательном медицинском страховании". Он должен включать правовые основы, механизмы и этапы внедрения обязательного медицинского страхования. Также будущий акт определит субъекты обязательного медицинского страхования и уполномоченный орган по регулированию правоотношений в этой сфере.

© Sputnik / Николай Хижняк Южная Корея поможет Узбекистану внедрить систему медицинского страхования

В стационарных учреждениях областного и районного (городского) уровней здравоохранения с 1 июля следующего года вводится механизм смешанного финансирования, при котором лечение, не входящее в объем гарантированной бесплатной медицинской помощи, осуществляется на платной основе.

Также в порядке эксперимента с 1 апреля 2019 года в отдельных районах республики внедрят финансирование медицинских организаций за "пролеченный случай" по клинико-затратным группам и подушевого финансирования. С 1 апреля 2020 года новые механизмы финансирования поэтапно распространят на все регионы.

Инвестиционные проекты по передаче с 1 июля отдельных лечебно-профилактических учреждений в доверительное управление инвесторам президент поручил подготовить к 1 апреля 2020 года.

Как сообщалось ранее, разрабатывать систему обязательного медицинского страхования Министерство здравоохранения Узбекистана будет в сотрудничестве с Национальной службой медицинского страхования Южной Кореи.