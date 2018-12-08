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Задумчивая женщина

Работающие пенсионеры в Узбекистане будут получать полные выплаты

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Начиная с 2019 года предельный размер пенсионных выплат будет увеличен с 8 до 10 минимальных размеров заработной платы, заявил глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

ТАШКЕНТ, 8 дек - Sputnik. Работающие пенсионеры с 2019 года будут получать пенсию в полном объеме, заявил президент Шавкат Мирзиёев на торжественном собрании в честь 26-летия принятия Конституции Узбекистана.

Глава республики подчеркнул, что необходимо обеспечить соответствие модели социальной защиты, действующей в Узбекистане, общепризнанным международным стандартам и современным требованиям.

"Одним из самых актуальных остается вопрос реализации гарантированного нашей Конституцией важного социального права на пенсионное обеспечение", - заявил он.

По словам Мирзиёева, начиная с 2019 года предельный размер пенсионных выплат будет увеличен с 8 до 10 минимальных размеров заработной платы.

Ранее сообщалось о планах России и Узбекистана подписать пенсионное соглашение, которое позволит трудовым мигрантам рассчитывать на российскую пенсию.

День Конституции отмечается в Узбекистане 8 декабря.

 




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