Работающие пенсионеры в Узбекистане будут получать полные выплаты

ТАШКЕНТ, 8 дек - Sputnik. Работающие пенсионеры с 2019 года будут получать пенсию в полном объеме, заявил президент Шавкат Мирзиёев на торжественном собрании в честь 26-летия принятия Конституции Узбекистана.
Глава республики подчеркнул, что необходимо обеспечить соответствие модели социальной защиты, действующей в Узбекистане, общепризнанным международным стандартам и современным требованиям.
"Одним из самых актуальных остается вопрос реализации гарантированного нашей Конституцией важного социального права на пенсионное обеспечение", - заявил он.
По словам Мирзиёева, начиная с 2019 года предельный размер пенсионных выплат будет увеличен с 8 до 10 минимальных размеров заработной платы.
Ранее сообщалось о планах России и Узбекистана подписать пенсионное соглашение, которое позволит трудовым мигрантам рассчитывать на российскую пенсию.
День Конституции отмечается в Узбекистане 8 декабря.