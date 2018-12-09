СМИ назвали стоимость Chevrolet Tracker в Узбекистане

По данным узбекских СМИ, в ближайшее время запустят продажи кроссовера в республике.

ТАШКЕНТ, 9 дек - Sputnik. Массовые продажи Chevrolet Tracker в Узбекистане начнутся в ближайшее время, стоимость автомобиля составит от 185 до 215 миллионов сумов. Об этом сообщает autostrada.uz со ссылкой на источник в Узавтопроме.

Некоторые участники группы "Водители Ташкента" с сожалением отметили, что цена на машину слишком завышена.

"Очень дорого. Лучшее двухкомнатную квартиру купить", - написал Sardor Sagdullaev.

По данным СМИ, GM Uzbekistan планирует продать первые 1500 кроссоверов до конца года.

Этой осенью GM Uzbekistan выпустила первую тестовую партию автомобилей Tracker. По мнению экспертов, авто должно сменить ушедшую на покой Captiva.

До конца года сборка Tracker будет осуществляться на Ташкентском автозаводе путем крупноузловой сборки, а с 2019-го мощности переедут на основной Асакинский завод уже с полным циклом производства - начиная со штамповки и сварки, и заканчивая покраской и сборкой готовой продукции.

Ранее узбекистанцы стали делиться в социальных сетях фотографиями автомобилей марки Chevrolet Tracker, замеченных на дорогах Ташкента.

Жители узбекской столицы публиковали кадры с машинами белого и черного цвета.