Узбекистанские девушки до 17 лет поедут в США по новой программе обмена

Прием заявок на международный летний проект обмена TechGirls начался 1 декабря, цель – расширить возможности для школьниц и студенток первых курсов.

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. Посольство США в Узбекистане расширило список обменных программ, с 1 декабря начался прием заявок на TechGirls, сообщается на сайте посольства.

Это международный летний проект для девушек в возрасте от 15 до 17 лет из Центральной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. Он должен вдохновить их искать свое призвание в области науки и технологий.

В программе могут участвовать ученицы общеобразовательных школ, лицеев и колледжей, тематика – технологии, инженерия, математика.

"Посещение технологических компаний, центров лидерства, возможности для участия в общественных работах, краткосрочные стажировки и участие в культурных мероприятиях станут неотъемлемой частью опыта участников TechGirls", - уточняется в сообщении.

Финалистки проведут четыре недели в Соединенных Штатах Америки, участвуя в интерактивном технологическом и компьютерном лагере.