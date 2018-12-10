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Посольство США

Узбекистанские девушки до 17 лет поедут в США по новой программе обмена

© U.S. Embassy Tashkent
Общество
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Прием заявок на международный летний проект обмена TechGirls начался 1 декабря, цель – расширить возможности для школьниц и студенток первых курсов.

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. Посольство США в Узбекистане расширило список обменных программ, с 1 декабря начался прием заявок на TechGirls, сообщается на сайте посольства.

Это международный летний проект для девушек в возрасте от 15 до 17 лет из Центральной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. Он должен вдохновить их искать свое призвание в области науки и технологий.

В программе могут участвовать ученицы общеобразовательных школ, лицеев и колледжей, тематика – технологии, инженерия, математика.

"Посещение технологических компаний, центров лидерства, возможности для участия в общественных работах, краткосрочные стажировки и участие в культурных мероприятиях станут неотъемлемой частью опыта участников TechGirls", - уточняется в сообщении.

Финалистки проведут четыре недели в Соединенных Штатах Америки, участвуя в интерактивном технологическом и компьютерном лагере.

Теги:
Стажировка, Узбекистан, США



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