От ЧМ до "Дэдпула": какие запросы в "Яндекс" стали самыми популярными

В 2018 году пользователей интернета больше всего интересовали спорт, пожар в "Зимней вишне" и новая Lada Granta.

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. "Яндекс" назвал самые популярные запросы 2018 года, сообщает РИА Новости.

Среди них – чемпионат мира по футболу и зимняя Олимпиада в Пхёнчхане, а также различные сведения, связанные со страшным пожаром в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово.

© Sputnik / Максим Блинов В Узбекистане заработала карта осадков от "Яндекса"

Самые популярные персоны – футболисты, вратарь российской сборной Игорь Акинфеев, российский боец смешанных искусств Хабиб Нурмагомедов и Артем Дзюба.

В области технических новинок пользователей больше всего интересуют смартфоны Huawei, Samsung и традиционно iPhone, сопоставимый интерес вызывает только новая марка автомобилей Lada Granta.

В кинотопе – в основном экранизации комиксов, в том числе "Мстители: война бесконечности" и "Дэдпул-2", фильмы про спортсменов и мультики. В категории "Телешоу" первые строчки заняли "Замуж за Бузову" и "Холостяк" с Егором Кридом, а также "Битва экстрасенсов".