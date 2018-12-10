Сначала ЛГБТ-подростки, потом собаки: кого еще поддержала Лола Каримова

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. Младшая дочь первого президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева и ее парфюмерный бренд The Harmonist поддержали организацию Wags and Walks, помогающую спасать пострадавших от пожара в Калифорнии собак.

"Мы рады поддержать организацию Wags and Walks, которая спасает собак в деле оказания помощи четвероногим пострадавшим во время пожаров в Калифорнии", - написала Каримова-Тилляева на своей странице в Instagram.

Организация Wags and Walks спасает собак из приютов и ищет для них любящих хозяев.

Лесной пожар Camp на севере Калифорнии начался 8 ноября и стал самым разрушительным в истории штата. В результате возгорания погибли, по последним данным, 85 человек, разрушены около 14 тысяч домов, 528 коммерческих зданий и более 4 тысяч других строений. Пожар был локализован только 25 ноября.

Недавно Лола также вместе с супругом Тимуром Тилляевым посетила ежегодный гала-вечер организации "Проект Тревор" (The Trevor Project), деятельность которой направлена на предотвращение самоубийств среди ЛГБТ-подростков.

Дом ароматов The Harmonist Лола Каримова-Тилляева основала в 2013 году. В основе его концепции фэн-шуй — древняя восточная философия гармонизации окружающего пространства. Первой продукцией бренда стали ароматные свечи, и только в 2015 году известный французский парфюмер Гийом Флавини создал первую коллекцию индивидуальных запахов, связанных с пятью стихиями — водой, деревом, землей, огнем и металлом.