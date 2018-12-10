Хокимият Ташкента проверил, как лицеисты знают права человека

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Сотрудники хокимията столицы и руководство академического лицея имени С.Х. Сирожиддинова провели в образовательном учреждении открытый урок, посвященный семидесятой годовщине Всеобщей декларации прав человека. В пресс-службе администрации города отметили, что молодое поколение продемонстрировало свою осведомленность о положениях и принципах документа.

"Самые активные и просвещенные были награждены памятными подарками", — рассказали в пресс-службе.

Принятая в 1948 году Всеобщая декларация прав человека — "стандарт, к достижению которого должны стремиться все народы и все государства". После обретения независимости Узбекистан присоединился к этому и десяти другим основным договорам, принятым Организацией Объединенных Наций в сфере прав человека.

Напомним, 22-23 ноября в Самарканде прошел Азиатский форум по правам человека. Директор Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Ингибьёрг Солрун отметила, что мероприятие стало ярким свидетельством расширяющегося взаимодействия Узбекистана с правозащитными межправительственными и неправительственными организациями.

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