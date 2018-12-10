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Самолеты немецкой авиакомпании Lufthansa в ангаре аэропорта во Франкфурте-на-Майне

Lufthansa может возобновить полеты в Узбекистан

AFP PHOTO / DPA / FREDRIK VON ERICHSEN
Общество
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Заместитель премьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов провел переговоры с региональным директором Lufthansa в СНГ Рональдом Шульцем.

ТАШКЕНТ, 10 дек – Sputnik. Немецкая авиакомпания Lufthansa рассматривает возможность возобновить регулярные пассажирские рейсы в Узбекистан, а также создать транспортный узел в одном из региональных аэропортов страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя кабмина республики.

"Lufthansa изучает возможности возобновления авиакомпанией присутствия на узбекском рынке", - заявил представитель правительства.

Он уточнил, что ранее заместитель премьера Азиз Абдухакимов провел переговоры с региональным директором Lufthansa в СНГ Рональдом Шульцем.

"Сейчас Lufthansa намеревается перенести свои рейсы по маршруту Франкфурт-Баку-Ашхабад на Франкфурт-Баку-Ташкент, - добавил собеседник агентства.

Он сообщил, что первоначально планируется организовать три рейса в неделю, но конкретных сроков возобновления полетов немецкой авиакомпании пока нет.

Стюардессы встречают пассажиров в новом терминале аэропорта Ташкента
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Полеты в Узбекистан могут стать более доступными уже через полгода
Представитель правительства также добавил, что на встрече стороны обсудили возможность создания на базе одного из региональных аэропортов Узбекистана транзитного транспортного узла Lufthansa для рейсов из Европы в Юго-восточную Азию.

Lufthansa с 1993 по 2001 годы выполняла регулярные пассажирские рейсы по маршруту Франкфурт-Ташкент, но закрыла этот маршрут из-за низкого спроса на авиаперевозки в этом направлении. В 2010 году авиакомпания возобновила полеты в столицу Узбекистана, однако, вскоре вновь их прекратила.




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