Lufthansa может возобновить полеты в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 10 дек – Sputnik. Немецкая авиакомпания Lufthansa рассматривает возможность возобновить регулярные пассажирские рейсы в Узбекистан, а также создать транспортный узел в одном из региональных аэропортов страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя кабмина республики.
"Lufthansa изучает возможности возобновления авиакомпанией присутствия на узбекском рынке", - заявил представитель правительства.
Он уточнил, что ранее заместитель премьера Азиз Абдухакимов провел переговоры с региональным директором Lufthansa в СНГ Рональдом Шульцем.
"Сейчас Lufthansa намеревается перенести свои рейсы по маршруту Франкфурт-Баку-Ашхабад на Франкфурт-Баку-Ташкент, - добавил собеседник агентства.
Он сообщил, что первоначально планируется организовать три рейса в неделю, но конкретных сроков возобновления полетов немецкой авиакомпании пока нет.
Lufthansa с 1993 по 2001 годы выполняла регулярные пассажирские рейсы по маршруту Франкфурт-Ташкент, но закрыла этот маршрут из-за низкого спроса на авиаперевозки в этом направлении. В 2010 году авиакомпания возобновила полеты в столицу Узбекистана, однако, вскоре вновь их прекратила.