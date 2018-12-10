На защите ценностей: в Ташкенте состоялась конференция ко Дню Героев Отечества

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В Ташкенте прошла конференция, посвященная Дню Героев Отечества. Участники говорили о преемственности традиций героизма, сообщает РИА Новости.

"В этот день в Ташкенте мы также вспоминаем героев разных лет — уроженцев России и Узбекистана, которые своим героизмом, имеющим общие исторические корни, являются примером для нынешнего поколения", — сказал на открытии конференции глава представительства Россотрудничества в республике Виктор Шулика.

На мероприятии также присутствовал митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. Он отметил важность исторической даты — как общей задачи по сохранению нравственных и духовных ценностей в обществе.

"Наши герои стоят именно на защите этих ценностей", — заявил митрополит.

На конференции преподаватели вузов Ташкента и участники исторического клуба Российского центра науки и культуры рассказали о героях России и Узбекистана прошлых лет и современности.

Памятная дата приурочена к событию времен правления императрицы Екатерины II, когда в 1769 году был учрежден орден святого Георгия Победоносца.

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